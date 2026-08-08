Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Inter: Andrea Cambiaso Janji Tampil Maksimal di Derby d'Italia

Andrea Cambiaso menegaskan Juventus tetap serius menghadapi Inter Milan dalam Derby d'Italia di Optus Stadium, Perth, Australia. (Dok. Andrea Cambiaso)
JawaPos.com - Juventus dan Inter Milan bertemu dalam laga pramusim di Optus Stadium, Perth. Meski bukan pertandingan kompetitif, Andrea Cambiaso memastikan Bianconeri tidak akan mengendurkan intensitas.
Andrea Cambiaso memastikan Juventus akan tampil maksimal saat menghadapi Inter Milan dalam Derby d'Italia di Optus Stadium, Perth, Australia, Sabtu (8/8) pukul 18.00 WIB. Meski hanya berstatus laga pramusim, Cambiaso menilai duel melawan Inter tetap memiliki arti khusus.
Bagi Cambiaso, label pertandingan persahabatan tidak mengubah gengsi Juventus vs Inter. Bek berusia 26 tahun itu bahkan menegaskan Bianconeri tidak akan menahan diri saat menghadapi rivalnya tersebut.
"Pertandingan besok (hari ini) adalah laga yang hebat, dan bermain melawan Inter selalu menjadi pertandingan yang bagus. Pertandingan-pertandingan seperti ini selalu yang terbaik untuk dimainkan. Kami menantikannya, dan ini tetap Juventus vs Inter bahkan di pramusim, jadi Anda tidak bisa menahan diri. Kami akan memberikan yang terbaik dan kita lihat besok bagaimana hasilnya," kata Andrea Cambiaso yang dikutip laman resmi Juventus, Sabtu (8/8).
Duel di Perth juga menjadi bagian dari persiapan Juventus membangun permainan bersama Luciano Spalletti. Cambiaso menilai waktu yang dihabiskan bersama rekan setim sangat penting untuk membuat permainan Juventus semakin sesuai dengan gagasan sang pelatih.
“Menghabiskan waktu bersama sangat penting, dan semakin kita fokus pada pekerjaan, semakin permainan kita di lapangan selaras dengan ide-ide pelatih. Sangat menyenangkan bekerja dengannya, dan sangat menyenangkan memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya sejak awal musim, karena hal itu memungkinkan Anda untuk fokus pada detail, pada setiap aspek yang membantu Anda tampil sebaik mungkin di lapangan," ujar Cambiaso.
Cambiaso juga mengungkapkan pesan Spalletti sejak awal musim. Pelatih asal Italia itu meminta para pemain Juventus menjadikan hasil musim lalu sebagai pelajaran untuk meningkatkan level permainan.
"Sejak hari pertama, pelatih telah berulang kali mengatakan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan tahun lalu tidak cukup, dan kami harus selalu mengingatnya agar kami dapat berusaha lebih keras. Musim itu adalah musim yang ingin dilupakan dalam hal hasil, tetapi itu memberi kami pelajaran untuk dibawa, bertanggung jawab, dan untuk kami gunakan sebagai motivasi untuk mencapai level yang lebih tinggi," jelas Cambiaso.
Juventus sendiri mengakhiri Serie A 2025/2026 di posisi ketiga dan kembali mengamankan tempat di Liga Champions. Musim sebelumnya juga menjadi pengalaman penting bagi Juventus di kompetisi Eropa setelah mereka tampil di Liga Champions 2025/2026.
Menghadapi musim baru, Cambiaso tidak mempersoalkan posisi yang diberikan Spalletti kepadanya. Ia mengaku siap menjalankan peran lebih menyerang maupun bertahan sesuai kebutuhan tim.
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