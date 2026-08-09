Chelsea Hancurkan AC Milan 3-0 dan Raih Piala Super Indonesia 2026 di Stadion GBK Jakarta

JawaPos.com – Chelsea meraih kemenangan impresif 3-0 atas AC Milan dalam pertandingan Piala Super Indonesia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dilansir dari laman resmi Chelsea FC pada Minggu (9/8), Dua gol Joao Pedro dan satu gol spektakuler dari Moises Caicedo memastikan The Blues mengamankan trofi setelah tampil dominan sepanjang pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi skuad asuhan Xabi Alonso dalam rangkaian persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/27.

Chelsea membuka keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama melalui sundulan Joao Pedro yang memanfaatkan sepak pojok Caicedo. Penyerang asal Brasil itu kemudian menggandakan keunggulan beberapa saat setelah babak kedua dimulai melalui penyelesaian dari umpan silang Pedro Neto.

Caicedo melengkapi kemenangan Chelsea dengan tendangan voli menggunakan bagian luar sepatu setelah menerima umpan dari sepak pojok Romeo Lavia.

AC Milan beberapa kali berusaha memberikan tekanan melalui Rafael Leao dan sejumlah peluang lainnya, tetapi pertahanan Chelsea mampu meredam ancaman tersebut. Chelsea justru terus menciptakan peluang setelah unggul tiga gol, termasuk melalui Cole Palmer, Nicolas Jackson, dan Geovany Quenda yang masuk sebagai pemain pengganti.

Kiper Milan, Lorenzo Torriani, juga beberapa kali melakukan penyelamatan untuk mencegah Chelsea mencetak gol tambahan.

Peluit akhir memastikan Chelsea keluar sebagai juara Piala Super Indonesia 2026 di hadapan lebih dari 40.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Trofi tersebut menjadi hasil positif bagi Alonso dalam mempersiapkan tim menjelang musim baru setelah Chelsea menunjukkan permainan menyerang dan pertahanan yang solid.