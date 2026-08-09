Ruben Amorim Bereaksi atas Kekalahan Telak AC Milan dari Chelsea

JawaPos.com - AC Milan mendapat pelajaran berharga dari pertandingan pramusim mereka melawan Chelsea. Rossoneri tak mampu berbuat banyak dan harus menelan kekalahan telak 0-3 dalam laga di Jakarta, Sabtu sore.

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, mengakui bahwa dirinya memang sudah memperkirakan timnya bakal menghadapi kesulitan. Meski begitu, ia menilai pertandingan seperti ini tetap penting untuk menguji kesiapan skuadnya sebelum memasuki musim kompetitif.

Setelah tampil cukup menjanjikan ketika menghadapi Celtic dan Inter dalam dua pertandingan persahabatan sebelumnya, Milan justru dibuat kesulitan oleh Chelsea.

Joao Pedro mencetak gol sebelum dan sesudah turun minum untuk membawa Chelsea unggul. Moises Caicedo kemudian memperbesar keunggulan lewat tendangan voli spektakuler pada menit ke-50.

Yang membuat hasil ini semakin mengecewakan, Milan bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

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Amorim Sudah Memperkirakan Milan Akan Kesulitan Melansir Sempre Milan, usai pertandingan, Amorim berbicara mengenai performa timnya dan mengakui bahwa menghadapi Chelsea dengan pendekatan pressing tinggi memang memiliki risiko tersendiri.

“Kami tahu kami akan sedikit kesulitan, tetapi kami ingin memberikan tantangan seperti ini kepada para pemain kami. Mereka tahu bagaimana bertahan sebagai tim, bermain satu lawan satu, dan melakukan pressing tinggi.”

Menurut Amorim, pertandingan tersebut bukan semata-mata soal hasil akhir. Ia ingin para pemain mendapatkan pengalaman menghadapi tim dengan kualitas dan intensitas seperti Chelsea.