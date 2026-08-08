Jorge Messi Meninggal Dunia di Usia 68 Tahun, Sosok Penting di Balik Perjalanan Karier Lionel Messi

JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga Lionel Messi. Jorge Messi, ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan karier sang megabintang Argentina, meninggal dunia pada usia 68 tahun.

Jorge Messi dikabarkan meninggal dunia pada Jumat di sebuah rumah sakit di Rosario, Argentina. Kabar tersebut dilaporkan media Argentina, Infobae, meski hingga saat ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak keluarga.

Jorge diketahui telah lama mengalami masalah kesehatan. Selama bertahun-tahun, ayah Lionel Messi itu memang lebih banyak menjalani kehidupan secara tertutup dan jarang menjadi pusat perhatian media.

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Meski begitu, peran Jorge dalam perjalanan karier Lionel Messi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Messi sejak sang pemain masih kecil dan mulai menekuni sepak bola.

Ketika Messi pindah ke Barcelona saat masih berusia muda untuk bergabung dengan akademi klub tersebut, Jorge turut mendampingi putranya di Spanyol. Keputusan itu diambil ketika keluarga Messi lainnya masih berada di Rosario.

Masa tersebut menjadi periode penting bagi Messi. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari kampung halaman dan keluarganya. Dalam situasi itu, Jorge menjadi salah satu sosok yang memberikan dukungan kepada Messi.

Seiring karier Messi berkembang, peran Jorge kemudian ikut berubah. Ia terlibat dalam mengurus berbagai kepentingan profesional putranya dan menjadi salah satu perwakilan utama Messi.

Jorge juga ikut berada di balik sejumlah keputusan penting dalam perjalanan karier Messi. Dari pemain muda di Barcelona, Messi kemudian berkembang menjadi bintang dunia, meraih berbagai gelar bersama klub maupun tim nasional Argentina.