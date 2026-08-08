Arsenal Alihkan Perhatian ke Target Lain Setelah Vinicius Jr Memilih Bertahan di Real Madrid

Skuad tim Arsenal (Flashscore)
JawaPos.com – Arsenal mulai mempertimbangkan sejumlah target alternatif setelah upaya mendatangkan Vinicius Jr. dari Real Madrid mengalami kemunduran.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Harapan The Gunners untuk merekrut penyerang asal Brasil tersebut berakhir setelah Vinicius memutuskan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid dalam jangka panjang.
Arsenal sebelumnya sempat menawarkan kontrak bernilai tinggi untuk membujuk Vinicius meninggalkan Santiago Bernabéu, tetapi langkah tersebut akhirnya tidak membuahkan hasil.
Kegagalan mendapatkan Vinicius tidak membuat Arsenal menghentikan rencana memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini.
Klub London tersebut telah mematangkan sejumlah opsi dan berencana mempercepat pembicaraan untuk mendatangkan pemain tambahan dalam waktu dekat.
Arsenal juga sebelumnya telah menyepakati transfer senilai EUR 75 juta atau sekitar Rp1,43 triliun dengan Newcastle United untuk Bruno Guimaraes.
Selain lini tengah dan pertahanan, sektor serang tetap menjadi prioritas utama Arsenal untuk memperkuat skuad asuhan Mikel Arteta.
Arsenal terus memantau situasi Julian Alvarez, sementara Nico Williams, Bradley Barcola, Kenan Yildiz, Rodrygo, dan Antonio Nusa juga masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan.
Arsenal turut mengamati Iliman Ndiaye dari Everton, tetapi persaingan mendapatkan sejumlah pemain tersebut cukup ketat karena diminati klub-klub besar lainnya.
Arsenal diyakini tidak akan melakukan perekrutan hanya untuk menambah jumlah pemain dalam skuad. Klub ingin mendatangkan pemain berkualitas yang mampu memberikan dampak nyata dalam pertandingan penting sekaligus membantu memperkecil jarak dengan klub-klub terbaik Eropa.
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