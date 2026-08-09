Empat Poin Penting dari Kemenangan Chelsea vs AC Milan di Laga Pramusim

JawaPos.com - Chelsea melanjutkan pramusim dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi AC Milan di Jakarta pada Sabtu, The Blues tampil dominan dan mengamankan kemenangan 3-0 dalam pertandingan yang menjadi salah satu ujian menarik bagi Xabi Alonso.

Laga berlangsung cukup terbuka sejak awal. Milan beberapa kali mampu memberikan ancaman, tetapi Chelsea terlihat lebih tajam dan seharusnya bisa mencetak gol lebih cepat.

João Pedro akhirnya memecah kebuntuan menjelang turun minum lewat sundulan. Striker asal Brasil itu kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai.

Belum sempat Milan mengatur napas, Moisés Caicedo menambah keunggulan Chelsea pada menit ke-50 melalui tendangan voli spektakuler dari situasi sepak pojok.

Selain skor telak, melansir Sports Illustrated, ada beberapa hal menarik yang bisa diperhatikan dari penampilan Chelsea.

1. Alonso mulai bereksperimen dengan formasi tiga bek Sejak tiba di Stamford Bridge, salah satu pertanyaan terbesar mengenai Xabi Alonso adalah sistem apa yang akan digunakannya.

Sebelumnya, Chelsea lebih sering menggunakan 4-2-3-1. Namun, melawan Milan, Alonso mencoba 3-4-2-1, formasi yang sudah sangat familiar baginya ketika menangani Bayer Leverkusen.

Eksperimen tersebut berjalan cukup mulus. Wesley Fofana, Jorrel Hato, dan Josh Acheampong membentuk trio bek tengah, sementara João Pedro, Cole Palmer, dan Danny Welbeck memberikan kombinasi menarik di lini depan.