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Andika Rachmansyah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Hasil Uji Coba Pramusim di Jakarta: Joao Pedro Gacor, Chelsea Lumat AC Milan 3-0

Selebrasi Penyerang Chelsea Joao Pedro usai mencetak gol tunggal melalui sundulan dalam pertandingan melawan AC Milan di Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi Penyerang Chelsea Joao Pedro usai mencetak gol tunggal melalui sundulan dalam pertandingan melawan AC Milan di Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Chelsea lumat AC Milan dengan skor 3-0 dalam laga uji coba pramusim bertajuk Indonesia Super Cup.

Duel dua klub raksasa Eropa itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea dan AC Milan mengawali pertandingan babak pertama dengan tempo lambat. Kedua kesebelasan tampak bermain hati-hati, meski jual beli serangan tetap tersaji.

Chelsea kerap mengancam lewat skema umpan terobosan langsung ke jantung pertahanan AC Milan. Sementara, Rossoneri -julukan AC Milan- bermain dengan serangan balik cepat efektif.

AC Milan mendapat peluang emas pada menit 30. Peluang itu berawal dari kerjasama antarpemain. Strahinja Pavlovic nyaris mencetak gol usai menusuk dari sisi kiri, namun sayang masih melambung di atas mistar.

Kedua kesebelasan terus jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Sampai akhirnya, Chelsea mencetak gol keunggulan di pengujung babak pertama, tepatnya pada menit 45+2.

Tim berjuluk The Blues itu sukses mencetak gol lewat tandukan Joao Pedro usai memanfaatkan umpan dari Moises Caicedo lewat skema sepak pojok. Chelsea pun berhasil mengungguli AC Milan 1-0 di paruh pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, AC Milan melakukan sejumlah pergantian pemain. Di antaranya ada Luka Modric dan Samuel Chukwueze yang ditarik ke luar. Christopher Nkunku dan Alexis Saelemakers juga masuk untuk mempertajam serangan Rossoneri.

Namun sialnya, AC Milan langsung kebobolan oleh Chelsea. Lagi-lagi gol The Blues dicetak oleh Joao Pedro yang kali ini memanfaatkan umpan dari Pedro Neto. Unggul 2-0 membuat armada Xabi Alonso kian percaya diri.

Editor: Banu Adikara
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