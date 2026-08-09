Cuci Gudang, Chelsea Dikabarkan Siap Lepas 12 Pemain

JawaPos.com - Chelsea berpotensi melakukan cuci gudang besar-besaran pada musim panas ini. Dengan jumlah pemain yang begitu gemuk, The Blues disebut siap melepas hingga 12 pemain demi merampingkan skuad sebelum musim baru Liga Premier bergulir.

Situasi ini bukan tanpa alasan. Chelsea saat ini memiliki begitu banyak pemain hingga mereka berpotensi kesulitan mendaftarkan seluruhnya ke dalam skuad maksimal 25 pemain untuk kompetisi domestik.

Yang cukup mengejutkan, nama-nama besar seperti Enzo Fernandez dan Malo Gusto juga masuk dalam daftar pemain yang masa depannya disebut belum sepenuhnya aman di Stamford Bridge.

Fernandez dan Gusto punya banderol tinggi Chelsea memang masih bisa memilih untuk mempertahankan Fernandez dan Gusto. Namun, laporan yang beredar menyebut klub telah menetapkan harga yang cukup tinggi jika ada tim yang benar-benar serius ingin membawa keduanya pergi.

Melansir Caught Offside, Fernandez dikabarkan dihargai sekitar £120 juta, sedangkan Gusto memiliki banderol sekitar £75 juta.

Jika keduanya benar-benar terjual sesuai harga tersebut, Chelsea berpotensi mendapatkan pemasukan sekitar £195 juta hanya dari dua pemain.

Situasi ini tentu menarik perhatian klub-klub besar. Manchester City, misalnya, disebut sebagai salah satu klub yang memantau situasi Fernandez dan Gusto.

12 pemain masuk daftar jual Selain Fernandez dan Gusto, sejumlah pemain lain juga disebut berada dalam situasi tidak pasti.