Cuci Gudang, Chelsea Dikabarkan Siap Lepas 12 Pemain

Pelatih Chelsea Xabi Alonso dalam pertandingan Indonesia Super Cup 2026 melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Chelsea berpotensi melakukan cuci gudang besar-besaran pada musim panas ini. Dengan jumlah pemain yang begitu gemuk, The Blues disebut siap melepas hingga 12 pemain demi merampingkan skuad sebelum musim baru Liga Premier bergulir.
Situasi ini bukan tanpa alasan. Chelsea saat ini memiliki begitu banyak pemain hingga mereka berpotensi kesulitan mendaftarkan seluruhnya ke dalam skuad maksimal 25 pemain untuk kompetisi domestik.
Yang cukup mengejutkan, nama-nama besar seperti Enzo Fernandez dan Malo Gusto juga masuk dalam daftar pemain yang masa depannya disebut belum sepenuhnya aman di Stamford Bridge.
Chelsea memang masih bisa memilih untuk mempertahankan Fernandez dan Gusto. Namun, laporan yang beredar menyebut klub telah menetapkan harga yang cukup tinggi jika ada tim yang benar-benar serius ingin membawa keduanya pergi.
Melansir Caught Offside, Fernandez dikabarkan dihargai sekitar £120 juta, sedangkan Gusto memiliki banderol sekitar £75 juta.
Jika keduanya benar-benar terjual sesuai harga tersebut, Chelsea berpotensi mendapatkan pemasukan sekitar £195 juta hanya dari dua pemain.
Situasi ini tentu menarik perhatian klub-klub besar. Manchester City, misalnya, disebut sebagai salah satu klub yang memantau situasi Fernandez dan Gusto.
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Selain Fernandez dan Gusto, sejumlah pemain lain juga disebut berada dalam situasi tidak pasti.
Daftar tersebut mencakup Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson, Gabriel Slonina, Enzo Fernandez, Malo Gusto, Emanuel Emegha, Pedro Neto, dan Carlos Essugo.
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