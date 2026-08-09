Mourinho Puji Bernardo Silva Usai Debut di Real Madrid

Latihan perdana Bernardo Silva bersama Real Madrid. (Antonio Villalba/Real Madrid)
JawaPos.com - José Mourinho langsung memberikan penilaian terhadap Bernardo Silva setelah sang gelandang menjalani debut bersama Real Madrid.
Bernardo tampil saat Los Blancos meraih kemenangan 2-1 atas Ferencvaros dalam pertandingan di Budapest. Pemain asal Portugal itu masuk pada babak kedua dan mendapatkan kesempatan bermain penuh di paruh kedua pertandingan.
Debut tersebut sekaligus menjadi salah satu momen yang dinantikan setelah Bernardo bergabung dengan Real Madrid.
Meski begitu, melansir Sportbible, Mourinho tidak ragu memberikan evaluasi mengenai kondisi fisik pemain barunya tersebut.
“Bernardo adalah pemain yang sangat penting,” kata Mourinho setelah pertandingan. “Dia adalah tipe pemain yang benar-benar mematikan pikiran, dan tidak melakukan apa pun selama masa liburan, dan dia kembali dengan kebugaran fisik yang jauh lebih rendah, dan itu perlu dikembangkan.”
Mourinho tetap melihat kualitas besar dalam diri Bernardo. Menurutnya, kemampuan sang gelandang untuk bermain di sejumlah posisi memberikan keuntungan tersendiri bagi Real Madrid.
“Namun Bernardo adalah pemain hebat yang memberikan kemampuan membangun serangan yang luar biasa, baik saat bermain di posisi yang lebih dalam maupun di lini tengah (posisi 6 atau 8)."
"Selama pertandingan, saya melihat bahwa ia kurang kuat secara fisik, jadi saya memindahkannya ke posisi 10, dan saya memasukkan Cestero untuk memberikan stabilitas lebih di posisi tersebut. Posisi 10 adalah posisi lain di mana Bernardo merasa nyaman.”
Salah satu hal yang membuat Mourinho tertarik menggunakan Bernardo adalah fleksibilitasnya. Gelandang berusia 31 tahun itu tidak terpaku pada satu posisi. Ia bisa dimainkan lebih dalam sebagai gelandang tengah, beroperasi sebagai nomor 8, atau bergerak lebih maju sebagai nomor 10.
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