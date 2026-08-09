Ruben Amorim Sebut Permainan AC Milan Sedang Dalam Perubahan Total

JawaPos.com - Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengatakan permainan tim asuhannya sedang mengalami perubahan menuju gaya permainan yang diinginkan untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027.
"Kami sedang mengubah total cara kami bermain, jadi kami akan siap," kata Ruben Amorim setelah laga pramusim melawan Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (8/8).
Meski demikian, Amorim menilai pertandingan pramusim tersebut memberikan banyak pelajaran berharga bagi timnya sebelum memasuki kompetisi resmi.
Pelatih asal Portugal itu menyebutkan salah satu hal yang perlu segera diperbaiki adalah pertahanan, khususnya dalam menghadapi situasi bola mati (set pieces).
Menurut dia, tim tidak boleh kembali memberikan lawan kesempatan mencetak gol melalui situasi tersebut.
Amorim juga menyoroti penguasaan bola. Ia ingin anak-anak asuhnya lebih dominan dan menjadi tim yang menguasai bola dalam sebagian besar waktu pertandingan.
"Kami akan menuju ke sana, tetapi itu membutuhkan waktu," katanya.
Amorim menjelaskan timnya telah bekerja keras selama dua pekan terakhir dalam rangkaian tur pramusim.
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