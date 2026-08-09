Kisah Unik La More, TikToker Berusia 30 Tahun yang Direkrut Klub Profesional Honduras

JawaPos.com - Dunia sepak bola kembali menghadirkan cerita unik. Kali ini, perhatian publik tertuju ke Honduras setelah klub kasta tertinggi, CD Choloma, merekrut seorang TikToker berusia 30 tahun untuk mengisi posisi penjaga gawang.

Sosok tersebut dikenal dengan nama La More. Ia bukan pesepak bola profesional yang sudah lama berkarier di lapangan hijau. Sebaliknya, La More lebih dikenal sebagai kreator konten di TikTok.

Keputusan CD Choloma merekrut La More pun langsung menjadi sorotan. Pasalnya, sang TikToker disebut belum memiliki pengalaman bermain sepak bola profesional sebelum mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub tersebut.

La More kini tercatat sebagai salah satu penjaga gawang CD Choloma. Kehadirannya menjadi cerita yang cukup berbeda di tengah persaingan sepak bola profesional Honduras.

Bagi sebagian orang, perjalanan La More tentu terasa tidak biasa. Umumnya, seorang pemain membutuhkan proses panjang untuk bisa menembus level profesional.

Mereka harus menjalani pembinaan sejak usia muda, mengikuti kompetisi secara rutin, hingga melewati berbagai tahap seleksi sebelum akhirnya mendapatkan kontrak.

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Namun, jalur yang ditempuh La More justru berbeda. Popularitasnya sebagai kreator konten di media sosial mengantarkannya pada kesempatan untuk bergabung dengan klub profesional.

Kabar tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi dari pencinta sepak bola.