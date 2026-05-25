Kisah Sukses Novita Sari, TikToker Asal Madura dengan 11 Juta Pengikut

JawaPos.com - Novita Sari termasuk salah satu konten kreator sekaligus influencer yang kini berhasil menggenggam kesuksesan. Perempuan asal Sampang, Madura, Jawa Timur, itu berhasil membangun beberapa rumah di kampung halaman dan bisa membeli mobil dari hasil kerja kerasnya.

Karier Novita Sari sebagai konten kreator berawal dari titik nol. Berangkat dari tekad yang kuat dan yakin akan bisa sukses, perempuan kelahiran 6 Januari 2004 itu benar-benar berhasil mewujudkan kesuksesan lewat kerja keras.

Kini, akun TikTok pribadinya, @novitasr_02, diikuti oleh sekitar 11,6 juta pengikut dan seluruh kontennya berhasil mengumpulkan lebih dari 200 juta suka. Pencapaian tersebut membuat Novita Sari termasuk salah satu konten kreator dan influencer yang cukup diperhitungkan.

Novita Sari menceritakan awal mula dirinya terjun sebagai konten kreator. Dimulai pada tahun 2020, dia coba-coba membuat konten di media sosial saat masih dekat dengan kekasihnya.

"Aku mulai dari titik 0 sama Anas Fikry. Kita berjuang dari sebelum punya penghasilan apa pun di TikTok, sampai sama-sama punya penghasilan. Akhirnya, kami memutuskan untuk menikah," kata Novita Sari.

Perjalanan kariernya sebagai influencer juga diwarnai suka duka. Salah satu momen yang paling diingat Novita Sari adalah saat dia mendapat hantaman sangat keras dari netizen berupa bully dan caci maki di media sosial setelah rumah tangganya dengan Anas Fikry berakhir di jalur perceraian tidak terlalu lama setelah menikah.

Novita Sari mendadak panen hujatan netizen karena para pengguna media sosial menduga perceraiannya dengan Anas Fikry terjadi karena faktor dirinya yang berulah.

Hantaman keras netizen tidak membuat Novita Sari jadi drop secara mental, apalagi memilih menyerah. Dia terus memantapkan hati fokus menekuni profesi sebagai konten kreator dengan aktif membuat konten.