Prediksi Monterrey vs Inter Miami, Matias Almeyda Berharap Lionel Messi Tambah Jadwal Libur

JawaPos.com - Pelatih Monterrey, Matias Almeyda, melontarkan candaan menjelang laga melawan Inter Miami pada babak 16 besar Leagues Cup 2026.

Pelatih asal Argentina itu berharap Lionel Messi masih ingin menikmati masa liburannya sehingga tidak tampil saat kedua tim bentrok di NU Stadium, Sabtu (8/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Almeyda seusai Monterrey menelan kekalahan dari Orlando City. Dalam sesi konferensi pers, ia mendapat pertanyaan mengenai peluang timnya menghadapi Inter Miami yang diperkuat Messi, pemain yang tengah berada dalam performa impresif.

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Dengan nada santai, Almeyda mengaku berharap rekan senegaranya itu memilih beristirahat lebih lama.

"Semoga saja dia tidak ingin bermain pada hari itu," ujar Almeyda sambil tersenyum.

Candaan tersebut langsung mengundang tawa para awak media. Meski demikian, mantan pelatih Chivas Guadalajara itu menegaskan rasa hormatnya terhadap Messi yang hingga kini masih tampil konsisten di level tertinggi.

Menurut Almeyda, tidak banyak pemain yang memiliki semangat sebesar Messi. Meski telah meraih hampir seluruh gelar bergengsi dalam kariernya, kapten Timnas Argentina itu tetap menunjukkan antusiasme luar biasa setiap kali berada di lapangan.

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Ia bahkan menilai Messi layak menikmati waktu istirahat lebih panjang setelah menjalani musim yang padat, termasuk membawa Argentina melaju hingga final Piala Dunia dengan memainkan tujuh pertandingan, tiga di antaranya berlangsung hingga babak tambahan.