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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.18 WIB

Lionel Messi Tetap Berjuang untuk Argentina di Tengah Kabar Sang Ayah dalam Kondisi Kritis

Pemain Tim Nasional Argentina Lionel Messi (Instagram @afaseleccion) - Image

Pemain Tim Nasional Argentina Lionel Messi (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi sorotan bukan hanya karena kiprahnya di lapangan, tetapi juga karena kabar mengenai kondisi sang ayah, Jorge Messi.

Dikutip dari Fanspage Facebook Unbeaten, Messi disebut tengah menghadapi situasi berat dalam kehidupan pribadinya. Jorge Messi dikabarkan berada dalam kondisi kritis dan tengah menjalani masa sulit.

Kabar tersebut membuat perjuangan Messi bersama Argentina terasa memiliki cerita lain di baliknya.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemain berusia 39 tahun itu tetap menjalankan tugasnya sebagai pesepak bola profesional dan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk negaranya.

Bagi publik, Messi mungkin terlihat seperti biasa ketika mengenakan jersey Argentina. Ia tetap berlari, menciptakan peluang, mencetak gol, dan berusaha membawa timnya meraih kemenangan.

Namun, di balik aktivitas tersebut, Messi disebut harus menghadapi kekhawatiran besar mengenai kondisi ayahnya.

Situasi itu tentu tidak mudah bagi siapa pun. Apalagi Jorge Messi bukan sekadar ayah bagi Lionel Messi. Ia merupakan salah satu sosok penting yang menemani perjalanan karier Messi sejak masih kecil di Rosario, Argentina.

Sejak awal perjalanan sepak bolanya, Jorge menjadi bagian penting dalam kehidupan Messi. Dukungan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang membantu Messi melewati berbagai tantangan hingga akhirnya menjadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola.

Perjalanan Messi bersama Timnas Argentina juga tidak selalu berjalan mulus. Ia sempat mendapatkan kritik keras karena dianggap belum mampu membawa negaranya meraih trofi besar.

Editor: Banu Adikara
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