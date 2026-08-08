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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 18.00 WIB

Liverpool Boyong Ronald Araujo dari Barcelona, Jadi Duet Baru Virgil van Dijk di Lini Belakang

Ronald Araujo hijrah dari Barcelona menuju Liverpool dengan status pinjaman. (Instagram/@fcbarcelona) - Image

Ronald Araujo hijrah dari Barcelona menuju Liverpool dengan status pinjaman. (Instagram/@fcbarcelona)

JawaPos.com - Liverpool mendatangkan pemain belakang Barcelona, Ronald Araujo, dengan status pinjaman untuk musim 2026/2027. Transfer tersebut sedikit mengejutkan mengingat tidak ada rumor pemain asal Uruguay tersebut sedang didekati The Reds.

"EKSKLUSIF: Liverpool menyepakati transfer pinjaman Ronald Araujo dari Barcelona, ​​here we go! Kesepakatan lisan antar-klub dengan Barca kini telah disetujui oleh direktur Deco," tulis Fabrizio Romano di laman sosial media.

Meski nama Araujo cukup mengejutkan, namun mendatangkan seorang bek tengah memang menjadi target Liverpool mengingat pemain belakang yang ada saat ini dilanda cedera.

Joe Gomez kembali masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera otot, pemain baru Jeremy Jacquet juga menderita cedera minor, sementara Giovanni Leoni masih dalam pemulihan pasca cedera ACL musim lalu. Praktis tersisa sang kapten, Virgil van Dijk, bek senior yang siap bermain.

Ronald Araujo sendiri sudah bukan menjadi pilihan utama pelatih Barca, Hansi Flick pada musim lalu. Bek asal Uruguay hanya bermain dalam 24 pertandingan dengan 11 di antaranya menjadi starter. Meski demikian, tiga gol berhasil ia cetak ketika bermain.

Alasan lain The Reds memboyong pemain 27 tahun tersebut karena juga mampu bermain di posisi bek kanan. Dengan cederanya Conor Bradley, pelatih Andoni Iraola dapat memainkan Araujo jika Jeremie Frimpong atau Calvin Ramsay absen.

Editor: Edi Yulianto
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