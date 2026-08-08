Nico González Tidak Berniat Tinggalkan Manchester City dan Siap Bersaing Merebut Tempat Utama

JawaPos.com – Nico González menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Manchester City pada musim panas ini, meskipun spekulasi mengenai masa depannya bersama klub terus bermunculan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Gelandang asal Spanyol itu mengaku merasa nyaman di Manchester City dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan klub yang telah dibelanya sejak Februari 2025.

Nico bergabung dengan Manchester City dari Porto pada Februari 2025 dengan kontrak berdurasi empat setengah tahun dan telah mencatatkan 58 penampilan bersama klub.

Pada musim 2025/26, pemain tersebut tampil dalam 41 pertandingan dengan 28 di antaranya sebagai starter, meskipun kesempatan bermainnya berkurang pada paruh kedua musim.

Situasi tersebut terjadi ketika persaingan di lini tengah semakin ketat, terutama dengan kembalinya Rodri yang menjadi pilihan utama Pep Guardiola.

Nico mengaku tidak mempermasalahkan persaingan untuk mendapatkan tempat di tim karena setiap pemain harus bekerja keras untuk mempertahankan posisinya.

Nico juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap bahagia meskipun harus menghabiskan sebagian besar pertandingan di bangku cadangan selama Manchester City mampu meraih trofi, termasuk Liga Champions musim depan.

Pada musim 2025/26, Nico mencatatkan 2.582 menit bermain dan sempat memberikan kontribusi penting dengan mencetak gol kemenangan Manchester City atas Bournemouth pada semifinal Piala FA.

Meskipun tidak masuk dalam skuad pada final Piala FA, ia tetap menganggap keberhasilan tim meraih gelar sebagai hal yang lebih penting daripada jumlah menit bermain yang diperolehnya.