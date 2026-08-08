Rodri Beri Lampu Hijau ke Barcelona untuk Bernegosiasi dengan Manchester City Mengenai Kepindahannya

JawaPos.com – Rodri dilaporkan semakin dekat dengan Barcelona setelah memberikan izin kepada klub Catalan tersebut untuk memulai negosiasi dengan Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Gelandang asal Spanyol itu disebut tertarik dengan proyek yang sedang dibangun pelatih Barcelona, Hansi Flick, sehingga membuka peluang untuk meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas ini.

Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid mengalami kebuntuan.

Barcelona sebelumnya telah mempertimbangkan perekrutan Rodri, terutama setelah muncul kekhawatiran mengenai kondisi fisik Frenkie de Jong, tetapi klub hanya bersedia melanjutkan proses jika sang gelandang benar-benar ingin bergabung.

Dengan izin yang telah diberikan Rodri, Barcelona kini memiliki kesempatan untuk membuka pembicaraan resmi dengan Manchester City.

Kendati demikian, Barcelona masih harus mencapai kesepakatan dengan Manchester City yang menganggap Rodri sebagai salah satu pemain terpenting dalam skuad.

Manchester City dikabarkan hanya akan mempertimbangkan tawaran sekitar EUR 55 juta hingga EUR 70 juta atau setara Rp1,05 triliun hingga Rp1,34 triliun, di luar tuntutan gaji sang pemain.

Besarnya nilai transfer dan gaji tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang membuat Real Madrid mundur dari persaingan untuk mendapatkan gelandang yang membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010.

Klub Catalan itu diharapkan segera mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari mendatang untuk memanfaatkan keinginan Rodri bergabung dengan proyek Hansi Flick.