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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.44 WIB

Kembali ke Real Madrid, Jose Mourinho Langsung Terapkan 3 Aturan Ketat untuk Para Pemain Bintang

Jose Mourinho kembali ke Real Madrid dengan kontrak tiga tahun. (@realmadrid/Instagram). - Image

Jose Mourinho kembali ke Real Madrid dengan kontrak tiga tahun. (@realmadrid/Instagram).

JawaPos.com - Jose Mourinho langsung membawa sentuhan khasnya setelah kembali menjadi pelatih Real Madrid.

Pelatih asal Portugal tersebut dilaporkan mulai menerapkan sejumlah aturan baru untuk meningkatkan disiplin skuad Los Blancos.

Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu pada Juni 2026, sekitar 13 tahun setelah meninggalkan Real Madrid.

Kedatangan pelatih berusia 63 tahun itu menjadi salah satu perhatian utama menjelang musim baru.

Tugas Mourinho tentu tidak mudah. Ia harus menangani skuad yang dipenuhi pemain bintang, termasuk Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior. Karena itu, Mourinho disebut ingin membangun kedisiplinan sejak awal.

Menurut laporan AS yang dikutip The Sun, terdapat tiga aturan utama yang mulai diterapkan Mourinho. Aturan tersebut berkaitan dengan makanan, ketepatan waktu, serta proses pemulihan pemain.

Aturan Makanan Pemain Diperketat

Perubahan pertama menyangkut pola makan. Ahli gizi Real Madrid kini mendapat kewenangan lebih besar dalam menentukan makanan yang dikonsumsi para pemain.

Jika sebelumnya rekomendasi dari ahli gizi lebih bersifat sebagai saran, kini arahan tersebut menjadi bagian dari aturan yang harus dipatuhi pemain.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik pemain tetap terjaga sepanjang musim. Dengan jadwal pertandingan yang padat, Mourinho tampaknya ingin setiap detail yang berkaitan dengan kebugaran mendapat perhatian serius.

Editor: Banu Adikara
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