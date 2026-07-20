Rekor 5 Dekade Pecah! Michael Olise Lewati Capaian Assist Pele dalam Satu Edisi Piala Dunia

Michael Olise mencatatkan tujuh assist dalam delapan laga di Piala Dunia 2026, mengalahkan capaian Pele 56 tahun silam. (Dok. Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com - Pele pernah mencatatkan enam assist dalam enam laga pada Piala Dunia 1970. Itu sekaligus jadi rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Tapi, rekor yang sudah bertahan selama 56 tahun itu akhirnya dipatahkan Michael Olise.
Minggu (19/7) dini hari, Olise mengirim dua assist dalam laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Total, dia mencatatkan tujuh assist dalam delapan laga di Piala Dunia 2026.
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Pelatih Prancis, Didier Deschamps, tidak kaget dengan capaian itu. "Berkat kegigihan dan dukungan yang luar biasa, Olise telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dia adalah penghubung antara striker di lini depan, dan rekan-rekan di belakangnya," kata Deschamps dikutip dari Sport Bild.
Capaian itu sekaligus menjawab kritikan yang diarahkan kepada Olise setelah Prancis tumbang 0-2 dari Spanyol di babak semifinal (15/7). Winger Bayern Munchen itu dianggap tidak tampil maksimal pada laga tersebut.
Saking banyaknya kritikan, Deschamps sampai pasang badan untuk membela Olise. "Dia masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. Tentu saja ke depan dia akan menjadi pemain yang lebih baik lagi," bela Deschamps.
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