Ruben Amorim Optimistis Pimpin AC Milan dan Bidik Gelar Serie A hingga Europa League

JawaPos.com – Ruben Amorim menunjukkan optimisme tinggi setelah resmi mengambil alih kepemimpinan AC Milan untuk menghadapi musim 2026/27.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa dirinya datang ke San Siro dengan ambisi membawa Rossoneri meraih gelar Serie A dan Liga Europa.

Amorim menilai Milan merupakan klub besar sehingga target untuk menjadi juara harus menjadi bagian dari ambisi tim sejak awal musim.

Amorim menyadari bahwa Milan memiliki pekerjaan besar setelah menjalani musim sebelumnya dengan hasil mengecewakan. Rossoneri hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir dan gagal mengamankan tiket Liga Champions meskipun mengumpulkan 70 poin.

Kekalahan 1–2 dari Cagliari pada pertandingan terakhir turut memastikan kegagalan Milan finis di empat besar sekaligus mengakhiri masa kepelatihan Massimiliano Allegri.

Meski demikian, Amorim memilih tidak terlalu memikirkan kegagalan pada musim sebelumnya dan lebih fokus membangun skuad yang baru.

Amorim mengakui bahwa perubahan pelatih dan komposisi pemain membutuhkan proses, tetapi menegaskan bahwa Milan harus selalu berusaha meraih gelar ketika tampil dalam kompetisi. Amorim juga meminta seluruh anggota tim untuk percaya diri dan memiliki keinginan kuat memenangkan Liga Europa musim 2026–2027.

Milan masih memiliki dua pertandingan persahabatan menghadapi Chelsea dan Manchester United sebagai bagian dari persiapan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Setelah itu, Milan akan mengawali perjalanan di Serie A dengan bertandang ke markas Torino pada 23 Agustus sebelum menjamu Venezia di San Siro lima hari kemudian.