Chelsea vs AC Milan Tayang di Mana? Cek Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Link Live Streaming

Sejumlah pesepak bola AC Milan mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Duel Chelsea vs AC Milan dalam tajuk tur pramusim ke Indonesia pada hari ini Sabtu, 8 Agustus 2026 dapat disaksikan secara langsung melalui TVRI dengan kick off mulai pukul 19.00 WIB. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta diprediksi akan berlangsung menarik.
Pertemuan dua klub besar Eropa di Indonesia dalam rangka tur pramusim menjadi yang pertama setelah sekian lama. Kali ini raksasa Inggris, Chelsea akan menantang pengoleksi gelar Liga Champions UEFA terbanyak kedua sepanjang sejarah, AC Milan.
The Blues bersama Xabi Alonso menelan dua kekalahan dari tiga laga pramusim. Sempat susah payah menaklukkan Western Sydney, Moises Caicedo dan rekan kemudian takluk dari rival sekota dari London, Tottenham dan wakil Italia, Juventus.
Sementara itu Rossoneri juga akan bersama pelatih baru, Ruben Amorim. Mantan nahkoda Manchester United asal Portugal membawa misi berat untuk kembali membawa Milan berjaya di Serie A setelah terakhir meraih gelar juara pada 2022.
Pada laga pramusim, Fikayo Tomori dan kolega menelan hasil seri melawan Celtic dan Inter Milan.
Kini, Jakarta akan menjadi saksi penerapan taktik dari Alonso dan Amorim bersama klub jelang musim baru Premier League dan Serie A yang dimulai pada pertengahan Agustus ini.
Chelsea (4-3-3): Robert Sanchez; Marco Palestra, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato; Moises Caicedo, Nicoll-Jazuli, Cole Palmer; Joao Pedro, Jamie Gittens, Danny Welbeck
AC Milan (3-4-3): Torriani; Fikayo Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Ruben, Loftus-Cheek, Cisse, Francesco Camarda
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Sabtu, 8 Agustus 2026
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