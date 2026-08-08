Resmi Dipinjamkan ke Celta Vigo, Altay Bayindir Bakal Rindukan Manchester United

JawaPos.com - Altay Bayindir menulis pesan perpisahan kepada Manchester United setelah resmi dipinjamkan ke Celta Vigo. Dia akan membela tim asal Liga Spanyol untuk musim 2026/2027 dengan opsi pembelian.

Melalui sosial media, Altay Bayindir mengucapkan terima kasih atas dukungan suporter. Dia mengaku akan selalu merindukan atmosfer pertandingan di Old Trafford.

"Terima kasih atas setiap nyanyian, setiap pesan, dan setiap momen yang telah kita lalui bersama. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya dan akan saya bawa sepanjang babak selanjutnya dalam hidup saya," tulis Altay Bayindir di Instagram.

Kiper timnas Turki tersebut berharap kesuksesan dapat diraih Manchester United di musim ini.

"Saya akan merindukan Old Trafford, tetapi ini bukan perpisahan. Semoga musim ini sukses bagi semua orang di klub, hati dan dukungan saya akan selalu bersama kalian. Sampai jumpa lagi, Merah!" ungkap Bayindir.

Performa Altay Bayindir di Manchester United Manchester United mendatangkan Altay Bayindir pada musim 2023/2024. Ia memang didatangkan untuk menjadi pelapis Andre Onana yang menjadi kiper utama saat itu.

Selama membela Manchester United, Bayindir bermain sebanyak 17 pertandingan di semua kompetisi. Melansir Fotmob, penampilan terbanyaknya terjadi di musim 2024/2025 dengan bermain 10 laga.

Kedatangan Senne Lammens membuat Bayindir kembali menjadi kiper cadangan. Kiper 28 tahun tersebut hanya bermain enam laga di Liga Inggris musim ini sejak kehadiran kiper timnas Belgia itu.

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