Manchester United Umumkan Rekap Transfer Sementara 2026, Termasuk Youri Tielemans dan Andrey Santos

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Ash Donelon/Manchester United)
JawaPos.com - Klub peringkat ketiga Liga Inggris 2025/2026, Manchester United (MU), mengumumkan rekap transfer sementara mereka pada bursa transfer musim panas 2026.
Dikutip dari laman klub seperti dilansir dari Antara, sejauh ini ada enam pemain yang menjadi rekrutan baru klub berjuluk Setan Merah itu, termasuk Youri Tielemans dan Andrey Santos.
Sementara itu, ada 12 pemain yang hengkang, baik dengan status pinjaman ke klub lain, pindah permanen maupun habis kontrak.
Sebanyak enam pemain anyar yang datang adalah, Karl Darlow, kiper berpengalaman berumur 35 tahun yang sebelumnya memperkuat Leeds United.
Kedua, juga penjaga gawang, tetapi kali ini baru berusia 19 tahun bernama Kit Margetson. Dia didatangkan dengan status bebas transfer dari Swansea City.
Selanjutnya, MU mendaratkan gelandang belia Cristian Orozco, 18, dari klub Kolombia, Fortaleza CEIF. Keempat, Tynan Thompson, pemain sayap 18 tahun yang diangkut dari Tottenham Hotspur.
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Dua nama terakhir tentu saja Andrey Santos dan Youri Tielemans, dua gelandang yang masing-masing tiba dari Chelsea dan Aston Villa.
Adapun sosok populer yang meninggalkan MU adalah Rasmus Hojlund (pindah permanen ke Napoli), Casemiro (habis kontrak, pindah ke Inter Miami), Jadon Sancho (habis kontrak), dan Tyrell Malacia (habis kontrak).
Penjaga gawang Andre Onana masih dipinjamkan ke klub Turki, Trabzonspor.
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