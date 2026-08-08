Manchester United Sambut Kembalinya Marcus Rashford di Duel Lawan Leeds United

Barcelona sepertinya gagal permanenkan Marcus Rashford, karena pemain timnas Inggris itu akan kembali bersama Manchester United. (X/@brfootball)
JawaPos.com - Manchester United berpotensi kembali diperkuat Marcus Rashford dalam laga pramusim menghadapi Leeds United di Croke Park, Dublin, Rabu mendatang.
Jika benar diturunkan, pertandingan itu akan menjadi penampilan pertama sang penyerang bersama Setan Merah setelah hampir dua tahun tidak mengenakan seragam klub masa kecilnya.
Laga klasik antara Manchester United dan Leeds United memang selalu menghadirkan atmosfer berbeda. Rivalitas panjang kedua klub dipastikan menjadi daya tarik tersendiri, terlebih pertandingan kali ini membuka peluang lahirnya kisah baru bagi Rashford.
Penyerang berusia 28 tahun itu dijadwalkan kembali bergabung dengan skuad setelah menjalani masa libur tambahan usai membela Timnas Inggris di Piala Dunia.
Bersama Kobbie Mainoo, Rashford mendapat waktu pemulihan sekitar tiga pekan sesuai rekomendasi FIFA sebelum kembali mengikuti sesi latihan tim.
Kehadiran Rashford menjadi sorotan karena ia terakhir kali tampil untuk Manchester United pada 2024. Setelah itu, perjalanan kariernya di Old Trafford diwarnai berbagai spekulasi hingga akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman.
Musim lalu, Rashford justru menunjukkan performa yang kembali menjanjikan bersama Barcelona.
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Ia berhasil mencatatkan 25 kontribusi gol dan sempat berharap dapat melanjutkan karier di klub asal Catalunya tersebut secara permanen.
Namun, Barcelona memilih tidak mengaktifkan klausul pelepasannya. Di sisi lain, belum ada klub lain yang bersedia menanggung gaji Rashford yang termasuk salah satu yang tertinggi di Manchester United. Situasi tersebut membuat sang pemain akhirnya kembali ke Old Trafford.
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