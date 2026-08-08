Manchester United Berani Tinggalkan Onana dan Bayindir, Pilih Pemain Akademi

Andre Onana (kiri) dan Altay Bayindir dianggap kurang mumpuni bersama Manchester United. (Man United)
JawaPos.com - Manchester United mulai menunjukkan perubahan arah dalam kebijakan transfer pemain setelah melewati beberapa musim yang penuh kritik.
Klub berjuluk Setan Merah itu kini dinilai lebih berhati-hati dalam menyusun skuad, terutama di sektor penjaga gawang yang sempat menjadi sorotan.
Keputusan melepas Andre Onana dan Altay Bayindir dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas 2026 menjadi penanda berakhirnya proyek yang tidak berjalan sesuai rencana.
Keduanya direkrut bersamaan pada musim panas 2023 dengan nilai transfer gabungan yang mencapai lebih dari GBP 50 juta. Namun, investasi besar tersebut gagal memberikan dampak signifikan bagi performa tim.
Onana sempat dipercaya sebagai pengganti David de Gea, tetapi penampilannya kerap diwarnai kesalahan yang berujung gol lawan.
Di sisi lain, Bayindir yang diproyeksikan sebagai pelapis juga gagal memanfaatkan peluang ketika diberi kesempatan tampil.
Kini Bayindir dipinjamkan ke Celta Vigo dengan opsi pembelian permanen. Nilai transfer yang berpotensi diterima Manchester United jauh lebih kecil dibanding biaya yang mereka keluarkan saat memboyongnya dari Fenerbahce.
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Kondisi tersebut menjadi gambaran sulitnya klub mengembalikan investasi dari pemain yang performanya tidak berkembang.
Meski demikian, Manchester United memperoleh kabar baik dari penjualan Radek Vitek ke Middlesbrough.
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