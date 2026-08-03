"Kid Messi" Debut di Usia 15 Tahun, JJ Gabriel Jadi Sorotan Bersama Manchester United

JawaPos.com – Joseph Junior Andreou Gabriel atau JJ Gabriel menjalani debut bersama tim senior Manchester United. Penyerang berusia 15 tahun itu tampil pada 10 menit terakhir saat United mengalahkan Atletico Madrid 2-1 dalam laga pramusim bertajuk Snapdragon Cup di Strawberry Arena, Stockholm, Sabtu (2/8) malam WIB.

Gabriel masuk menggantikan Bryan Mbeumo pada menit ke-82. Pada usia 15 tahun 299 hari, dia tercatat sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Manchester United dalam laga nonkompetitif.

Gabriel mencuri perhatian karena dinilai memiliki gaya bermain mirip Neymar Jr dan mendapat julukan "Kid Messi".

Pelatih Manchester United Michael Carrick senang bisa memberikan kesempatan kepada Gabriel tampil di tim senior. Selain Gabriel, Carrick juga menurunkan gelandang berusia 18 tahun Jim Thwaites.

"Senang melihat para pemain muda masuk dan memberikan kontribusi," ujar Carrick kepada MUTV.

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Musim lalu, Gabriel mencetak 29 gol dalam 32 penampilan bersama Manchester United U-18. Penyerang kelahiran London itu juga mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama sejak era kepelatihan Ruben Amorim.

Gabriel kemudian dibawa Carrick dalam skuad senior Manchester United untuk tur pramusim tahun ini.