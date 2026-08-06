Manchester United Sepakati Sponsor Latihan Termahal, Betway Bayar Rp 482,7 Miliar

Manchester United resmi menggandeng Betway sebagai sponsor perlengkapan latihan musim 2026-2027 dengan nilai GBP 20 juta atau Rp 482,7 miliar. (Instagram @manutd)
JawaPos.com - Manchester United mengumumkan kesepakatan dengan perusahaan perjudian Inggris, Betway, sebagai sponsor perlengkapan latihan klub untuk musim 2026-2027.
Dengan nilai GBP 20 juta atau sekitar Rp 482,74 miliar, kesepakatan tersebut menjadi rekor sponsor perlengkapan latihan termahal dalam sejarah klub sepak bola.
United tidak memiliki sponsor perlengkapan latihan pada musim 2025-2026 setelah kerja sama dengan Tezos berakhir pada penghujung musim 2024-2025. Situasi tersebut terjadi ketika The Red Devils, julukan Manchester United, menjalani musim yang buruk dengan gagal tampil di kompetisi antarklub Eropa.
Dilansir dari The Sun, Betway sengaja menunggu Manchester United kembali berlaga di kompetisi Eropa, yakni Liga Champions musim ini, sebelum menjalin kemitraan.
Sebagai catatan, sponsor dari perusahaan perjudian pada bagian utama kostum klub Premier League telah dilarang mulai musim ini. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk sponsor perlengkapan latihan.
"Skala kemitraan baru kami dengan Betway mencerminkan strategi pertumbuhan kami sekaligus kekuatan serta daya tarik global Manchester United yang tak lekang oleh waktu," kata Chief Business Officer Manchester United, Marc Armstrong.
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