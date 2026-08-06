Celta Tampil Dominan Ketika Taklukan Sassuolo dengan Skor 4-1 dalam Laga Persahabatan

Laga pramusim Celta kontra Sassuolo (Celta)
JawaPos.com – Celta Vigo mengawali pemusatan latihan pramusim di Italia dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sassuolo di Stadion Ricci.
Dilansir dari laman resmi Celta pada Kamis (6/8), Tim asuhan Claudio Giráldez tampil dominan sepanjang pertandingan dengan menguasai jalannya permainan sejak babak pertama. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Celta dalam melanjutkan persiapan menghadapi musim baru.
Celta membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui gol Iago Aspas setelah memanfaatkan kerja sama apik bersama Ferran Jutglà dan Williot Swedberg. Gol tersebut menjadi penentu keunggulan 1-0 bagi Celta hingga turun minum.
Dominasi penguasaan bola yang ditunjukkan tim tamu membuat Sassuolo kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama.
Memasuki babak kedua, Sassuolo sempat menyamakan kedudukan melalui gol Bakola Darril pada menit ke-56. Namun, Celta segera memberikan respons setelah sejumlah pergantian pemain meningkatkan intensitas serangan tim.
Hugo González menjadi bintang pertandingan dengan mencetak tiga gol hanya dalam enam menit untuk memastikan kemenangan telak Celta dengan skor 4-1.
Hat-trick tersebut memperpanjang catatan impresif Hugo González yang selalu mencetak gol dalam empat pertandingan persahabatan pramusim secara beruntun. Kemenangan atas Sassuolo memberikan kepercayaan diri tinggi bagi Celta menjelang laga uji coba berikutnya.
Celta dijadwalkan menghadapi Napoli pada pertandingan persahabatan selanjutnya sebagai bagian dari rangkaian pemusatan latihan di Italia.
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