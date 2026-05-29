Jelang Laga Persahabatan, Kosta Rika Coret Tiga Pemain karena Masalah Disiplin

JawaPos.com - Tiga pemain tim nasional Kosta Rika resmi dicoret dari skuad jelang dua laga persahabatan melawan Kolombia dan Inggris akibat masalah indisipliner. Ketiga pemain itu adalah penyerang Hearts Kenneth Vargas, pemain Nashville SC Warren Madrigal, serta gelandang LD Alajuelense Alejandro Bran.

Ketiga pemain itu dipastikan tidak akan memperkuat Kosta Rika dalam pertandingan melawan Kolombia pada 2 Juni di Bogota dan menghadapi Inggris pada 11 Juni di Orlando. Dilansir dari Diario AS, Madrigal dikeluarkan dari pemusatan latihan karena berpindah kamar tanpa izin.

Sementara itu, kasus yang melibatkan Alejandro Bran berkaitan dengan dugaan penembakan terhadap mobil Bran yang terkena beberapa peluru dalam sebuah keributan di luar sebuah bar pada Senin (25/5) di kawasan Los Yoses, San Jose. Kasus itu saat ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.

Federasi Sepak Bola Kosta Rika (FCRF) tidak secara langsung menyebutkan insiden penembakan itu dalam pernyataan resminya. Namun, FCRF menegaskan bahwa Bran dicoret dari skuad karena tidak terpenuhinya kondisi yang diperlukan untuk melanjutkan partisipasinya bersama tim.

Beberapa jam setelah pengumuman terkait Bran, FCRF kembali merilis pernyataan terpisah yang menyatakan bahwa Kenneth Vargas dan Warren Madrigal juga dikeluarkan dari pemusatan latihan tim nasional. “Keputusan ini diambil sesuai dengan pedoman yang berlaku bagi seluruh anggota tim nasional,” tulis pernyataan resmi FCRF dikutip dari ESPN.

Federasi juga menegaskan kembali pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sebagai nilai utama dalam tim nasional. “FCRF menegaskan bahwa disiplin dan penghormatan terhadap aturan merupakan pilar fundamental bagi seluruh tim nasional kami. Nilai-nilai ini adalah bagian penting dari tanggung jawab dalam mewakili negara,” lanjut pernyataan itu.

Di sisi lain, klub LD Alajuelense juga mengambil tindakan tegas terhadap dua pemainnya, yakni Alejandro Bran dan Kenneth Vargas yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman dari Hearts hingga 31 Desember. Dalam pernyataan resmi klub yang diunggah lewat media sosialnya, disebutkan bahwa setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap kejadian terbaru, pihak klub memutuskan untuk segera memisahkan kedua pemain tersebut dari organisasi.

“Liga Deportiva Alajuelense menginformasikan bahwa setelah analisis menyeluruh atas kejadian terbaru dan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip institusi, telah diambil keputusan untuk segera memisahkan pemain Alejandro Bran dan Kenneth Vargas dari organisasi,” tulis pihak klub.