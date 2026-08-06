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Aprillia JP
Kamis, 6 Agustus 2026 | 21.07 WIB

Ben Whiteman Merapat, Wrexham Kian Mantap Menatap Premier League

Ben Whiteman resmi tandatangani kontrak tiga tahun bersama Wrexham. (@wrexham_afc/Instagram). - Image

Ben Whiteman resmi tandatangani kontrak tiga tahun bersama Wrexham. (@wrexham_afc/Instagram).

JawaPos.com - Wrexham resmi merekrut gelandang Ben Whiteman dari Preston North End dengan kontrak berdurasi tiga tahun pada Kamis (6/8). Nilai transfer tidak diungkapkan oleh klub, tetapi kesepakatan itu mencakup opsi perpanjangan satu tahun yang memungkinkan Whiteman bertahan di North Wales hingga setidaknya 2029.

Whiteman menjadi rekrutan kedua tim utama Wrexham pada bursa transfer musim panas ini. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini tengah tim asuhan Phil Parkinson yang tengah membangun skuad untuk menghadapi musim 2026/2027 dengan ambisi menembus Premier League.

Dalam pernyataan resminya, Whiteman mengaku antusias bergabung dengan klub yang tengah naik daun itu.

“Ini perasaan yang luar biasa bisa berada di sini. Saya sangat senang bergabung dengan Wrexham. Saat ini, setiap pemain Championship pasti ingin bergabung dengan klub ini,” ujarnya dikutip dari situs resmi klub.

Whiteman juga menegaskan ambisinya yang sejalan dengan visi klub. “Wrexham merupakan klub yang ingin mencapai Premier League dan saya juga memiliki tujuan yang sama. Ketika ada ketertarikan dari klub ini, sangat sulit untuk menolaknya,” tambahnya.

Pelatih Wrexham Phil Parkinson pun menyambut positif kedatangan sang gelandang. “Kami sangat senang dapat mendatangkan Ben ke klub ini. Dia merupakan pemain Championship yang sangat berpengalaman dan kami menantikan kontribusinya dalam beberapa musim ke depan,” ujar Parkinson.

Karier Whiteman sendiri dimulai di akademi Manchester United sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sheffield United pada 2014.

Whiteman kemudian menjalani masa peminjaman di Mansfield Town dan Doncaster Rovers, sebelum akhirnya bergabung secara permanen dengan Doncaster pada 2018 dan dipercaya menjadi kapten tim.

Selama masa peminjaman di Mansfield, Whiteman tampil impresif dengan mencetak tujuh gol dari 23 pertandingan dan meraih penghargaan sebagai Pemain Terbaik versi Manajer.

Sementara itu, di Doncaster, Whiteman sempat mencuri perhatian dengan mencetak hattrick dalam waktu 10 menit saat menghadapi Southend United pada Oktober 2017.

Editor: Hendra
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