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Bramasta JP
Kamis, 30 Juli 2026 | 14.06 WIB

Pecahkan Rekor Pemain Terjangkung di Premier League! Ipswich Town Resmi Rekrut Kjell Scherpen

Pemain tertinggi di Liga Inggris, Kjell Scherpen. (Dok Ipswich Town) - Image

Pemain tertinggi di Liga Inggris, Kjell Scherpen. (Dok Ipswich Town)

JawaPos.com – Klub promosi Premier League, Ipswich Town, resmi mendatangkan penjaga gawang asal Belanda, Kjell Scherpen, dari Union Saint-Gilloise. Kehadirannya langsung mencatatkan sejarah sebagai pemain bertubuh paling tinggi yang pernah berkarier di kasta tertinggi Liga Inggris.

Kiper berusia 26 tahun itu memiliki tinggi 206 sentimeter (6 kaki 9 inci) dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama The Tractor Boys. Dengan postur tersebut, Scherpen memecahkan rekor pemain dengan tubuh tertinggi di Premier League yang sebelumnya dipegang mantan kiper Chelsea, Lucas Bergstrom, dengan tinggi 205 cm.

Usai diperkenalkan di Stadion Portman Road, Scherpen mengaku antusias bisa kembali berkarier di Inggris dan mendapat kesempatan tampil di kompetisi terbaik dunia.

"Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya. Ini kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kualitas dan menguji kemampuan saya di liga terbaik dunia. Saya sangat antusias untuk menciptakan banyak kenangan di sini," ujar Scherpen.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses komunikasi dengan klub berjalan positif sejak awal.

"Saya menjalani pembicaraan yang sangat baik dan semuanya terasa positif. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk bergabung dengan Ipswich Town."

"Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan setim, menyapa para pendukung, dan segera memulai perjalanan saya di klub ini."

Scherpen mengawali karier profesional bersama FC Emmen, sebelum direkrut raksasa Belanda Ajax pada 2019. Dua tahun kemudian ia bergabung dengan Brighton & Hove Albion, tetapi tidak pernah mencatatkan penampilan bersama tim utama.

Selama menjadi pemain Brighton, Scherpen lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di Oostende, Vitesse, dan dua periode bersama Sturm Graz. Performanya yang terus berkembang membuat Union Saint-Gilloise merekrutnya secara permanen pada musim panas tahun lalu.

Editor: Banu Adikara
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