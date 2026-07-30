Pecahkan Rekor Pemain Terjangkung di Premier League! Ipswich Town Resmi Rekrut Kjell Scherpen

JawaPos.com – Klub promosi Premier League, Ipswich Town, resmi mendatangkan penjaga gawang asal Belanda, Kjell Scherpen, dari Union Saint-Gilloise. Kehadirannya langsung mencatatkan sejarah sebagai pemain bertubuh paling tinggi yang pernah berkarier di kasta tertinggi Liga Inggris.

Kiper berusia 26 tahun itu memiliki tinggi 206 sentimeter (6 kaki 9 inci) dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama The Tractor Boys. Dengan postur tersebut, Scherpen memecahkan rekor pemain dengan tubuh tertinggi di Premier League yang sebelumnya dipegang mantan kiper Chelsea, Lucas Bergstrom, dengan tinggi 205 cm.

Usai diperkenalkan di Stadion Portman Road, Scherpen mengaku antusias bisa kembali berkarier di Inggris dan mendapat kesempatan tampil di kompetisi terbaik dunia.

"Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya. Ini kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kualitas dan menguji kemampuan saya di liga terbaik dunia. Saya sangat antusias untuk menciptakan banyak kenangan di sini," ujar Scherpen.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses komunikasi dengan klub berjalan positif sejak awal.

"Saya menjalani pembicaraan yang sangat baik dan semuanya terasa positif. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk bergabung dengan Ipswich Town."

"Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan setim, menyapa para pendukung, dan segera memulai perjalanan saya di klub ini."

Baca Juga:6 Wonderkid Liverpool yang Diprediksi Bersinar di Era Andoni Iraola

Scherpen mengawali karier profesional bersama FC Emmen, sebelum direkrut raksasa Belanda Ajax pada 2019. Dua tahun kemudian ia bergabung dengan Brighton & Hove Albion, tetapi tidak pernah mencatatkan penampilan bersama tim utama.