Fenerbahçe Terus Pantau Situasi Marcus Rashford Jelang Penutupan Bursa Transfer

JawaPos.com – Fenerbahçe dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Penyerang asal Inggris tersebut kembali ke Manchester United setelah menyelesaikan masa peminjamannya bersama Barcelona. Namun, masa depan Rashford di Old Trafford hingga kini masih belum menemui kepastian.

Klub asal Turki itu menjadikan Rashford sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang menghadapi musim baru.

Fenerbahçe disebut ingin menambah kualitas skuad dengan mendatangkan pemain berpengalaman yang memiliki rekam jejak di level tertinggi. Rashford dinilai menjadi sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Selain Rashford, Fenerbahçe juga dikabarkan memantau sejumlah penyerang lain untuk memperkuat sektor ofensif.

Meski demikian, Rashford tetap menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian khusus dalam daftar incaran klub. Fenerbahçe bahkan disebut siap melakukan upaya finansial yang besar demi membuka peluang merealisasikan transfer tersebut.

Hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan karier Rashford setelah kembali ke Manchester United. Penyerang berusia 28 tahun itu dikabarkan masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum menentukan klub yang akan dibelanya pada musim mendatang.