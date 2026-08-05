Fenerbahçe Terus Pantau Situasi Marcus Rashford Jelang Penutupan Bursa Transfer

Marcus Rashford (Bein Sports)
JawaPos.com – Fenerbahçe dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Penyerang asal Inggris tersebut kembali ke Manchester United setelah menyelesaikan masa peminjamannya bersama Barcelona. Namun, masa depan Rashford di Old Trafford hingga kini masih belum menemui kepastian.
Klub asal Turki itu menjadikan Rashford sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang menghadapi musim baru.
Fenerbahçe disebut ingin menambah kualitas skuad dengan mendatangkan pemain berpengalaman yang memiliki rekam jejak di level tertinggi. Rashford dinilai menjadi sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Selain Rashford, Fenerbahçe juga dikabarkan memantau sejumlah penyerang lain untuk memperkuat sektor ofensif.
Meski demikian, Rashford tetap menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian khusus dalam daftar incaran klub. Fenerbahçe bahkan disebut siap melakukan upaya finansial yang besar demi membuka peluang merealisasikan transfer tersebut.
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan karier Rashford setelah kembali ke Manchester United. Penyerang berusia 28 tahun itu dikabarkan masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum menentukan klub yang akan dibelanya pada musim mendatang.
Situasi tersebut membuat peluang Fenerbahçe untuk merekrut Rashford masih tetap terbuka selama bursa transfer berlangsung.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan