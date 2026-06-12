7 Fakta Unik Timnas Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia 2026: Edin Dzeko Masih Menakutkan di Usia 40 Tahun

Striker veteran Bosnia dan Herzegovina Edin Dzeko tetap menjadi andalan timnya di Piala Dunia 2026. (Instagram @edindzeko)
JawaPos.com - Kanada dan Bosnia dan Herzegovina akan membuka perjalanan mereka di Grup B Piala Dunia 2026 dengan sejumlah cerita menarik. Dari kutukan tuan rumah yang ingin dipatahkan Kanada hingga ketajaman Edin Dzeko yang belum luntur di usia 40 tahun, berikut tujuh fakta paling menarik jelang duel di Toronto Stadium.
Usia 40 tahun ternyata belum menghalangi Edin Dzeko untuk menjadi pemain paling berbahaya Bosnia dan Herzegovina. Striker veteran tersebut justru tampil sebagai top skor tim selama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi enam gol dari sembilan pertandingan.
Pengalaman Dzeko juga menjadi aset berharga. Dia merupakan salah satu pemain yang tampil saat Bosnia menjalani debut Piala Dunia pada 2014 dan bahkan mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Iran.
Meski tampil sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada masih membawa rekor yang kurang menyenangkan. Dari enam pertandingan yang pernah dimainkan di putaran final Piala Dunia, semuanya berakhir dengan kekalahan.
Kanada hanya mampu mencetak dua gol dan kebobolan 12 kali. Karena itu, laga melawan Bosnia menjadi kesempatan emas untuk meraih kemenangan pertama dalam sejarah mereka di turnamen terbesar dunia.
Jika melihat performa kandang, Kanada punya alasan kuat untuk percaya diri. Mereka hanya sekali kalah dalam 28 pertandingan terakhir yang dimainkan di Toronto.
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Dalam periode tersebut, Kanada mencatat 18 kemenangan dan sembilan hasil imbang. Satu-satunya kekalahan terjadi saat tumbang 2-3 dari Jamaika pada November 2023.
Harapan publik Kanada akan bertumpu pada Jonathan David. Penyerang andalan tersebut menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kanada dan terus menunjukkan konsistensi di level internasional.
Pada Copa America 2024 dan Gold Cup 2025, David terlibat langsung dalam lima gol Kanada melalui empat gol dan satu assist. Kontribusi itu mewakili lebih dari sepertiga total gol tim dalam dua turnamen tersebut.
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