Ketajaman Victor Osimhen Menjadikannya Kandidat Rekrutan Terbaik Tottenham Hotspur

Victor Osimhen (Flashscore)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur dikabarkan menjadikan striker Galatasaray, Victor Osimhen, sebagai salah satu target utama pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Ketertarikan Tottenham Hotspur muncul setelah klub London Utara itu melakukan perombakan skuad di bawah arahan pelatih Roberto De Zerbi untuk meningkatkan daya saing pada musim baru.
Meski pembicaraan resmi antarklub belum dimulai, Tottenham disebut telah menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain.
Osimhen dinilai sebagai sosok yang mampu meningkatkan kualitas lini depan Tottenham berkat produktivitasnya yang impresif. Penyerang asal Nigeria itu mencatatkan 59 gol dan 14 assist dalam 74 pertandingan bersama Galatasaray di seluruh kompetisi.
Catatan 73 kontribusi gol tersebut memperlihatkan konsistensinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di level tertinggi.
Selain produktif mencetak gol, Osimhen juga dikenal memiliki kecepatan, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhir yang efektif. Ia telah mencetak 13 gol melalui sundulan, sukses mengeksekusi seluruh 13 tendangan penalti yang diperolehnya, serta memiliki tingkat konversi peluang yang tinggi.
Kemampuan tersebut dinilai sesuai dengan gaya permainan vertikal yang menjadi ciri khas Roberto De Zerbi.
Victor Osimhen diperkirakan memiliki nilai transfer antara EUR 55 juta hingga EUR 65 juta poundsterling atau sekitar Rp1,20 triliun hingga Rp1,42 triliun. Nilai tersebut dianggap masih memungkinkan dipenuhi Tottenham apabila klub berhasil melepas beberapa pemain pada bursa transfer musim panas.
Meskipun proses negosiasi masih berada pada tahap awal, Osimhen dinilai berpotensi menjadi rekrutan terbaik Tottenham apabila transfer tersebut berhasil direalisasikan.
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