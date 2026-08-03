Arbeloa Kembali Incar Talenta Muda Real Madrid, Kini Thiago Pitarch Masuk Radar Fulham

JawaPos.com - Aktivitas transfer Fulham dengan Real Madrid tampaknya belum selesai. Setelah berhasil mengamankan Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, klub Premier League tersebut kini mengalihkan fokus kepada gelandang muda Thiago Pitarch.
Menurut laporan MARCA, Alvaro Arbeloa yang kini menangani Fulham kembali membidik pemain jebolan akademi Real Madrid. Kali ini, Pitarch menjadi target prioritas berikutnya untuk didatangkan ke Craven Cottage.
Berbeda dengan proses transfer Gonzalo Garcia dan Palacios, pembicaraan untuk merekrut Pitarch diprediksi tidak akan berlangsung cepat.
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Saat ini, Fulham masih memprioritaskan perekrutan di beberapa posisi lain, termasuk memburu gelandang Southampton, Shea Charles, yang dibanderol sekitar €30 juta.
Selain itu, cedera lutut yang baru dialami Pitarch dan diperkirakan membuatnya menepi selama beberapa pekan membuat Fulham tidak terburu-buru menyelesaikan kesepakatan.
Meski prosesnya berjalan lebih santai, Fulham tetap optimistis. Pasalnya, Pitarch dikabarkan terbuka dengan peluang bereuni bersama Arbeloa.
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Kontak awal antara pihak klub dan perwakilan sang pemain telah dilakukan. Gelandang muda tersebut disebut antusias dengan kemungkinan kembali bekerja di bawah arahan mantan pelatihnya, sekaligus bergabung dengan Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios yang lebih dulu merapat.
Dari sisi pemain, proses negosiasi diyakini tidak akan menemui hambatan berarti.
Masa depan Pitarch di Santiago Bernabeu berubah setelah Jose Mourinho mengambil alih kursi pelatih.
Meski tetap dibawa dalam program pramusim tim utama, Real Madrid kini memproyeksikan Pitarch sebagai pemain Castilla, bukan sosok yang langsung menjadi bagian reguler skuad utama.
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Situasi tersebut membuat sang gelandang mulai mempertimbangkan peluang hengkang demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di level senior.
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