Real Madrid Buka Jalan Mastantuono Dipinjamkan, Villarreal hingga Fulham Mulai Mengantre

JawaPos.com - Real Madrid mulai menyusun langkah untuk membentuk skuad terbaik menghadapi musim 2026/2027. Di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, sejumlah pemain muda ikut dievaluasi agar mendapatkan jalur perkembangan yang tepat.

Salah satu nama yang kini menjadi perhatian adalah gelandang muda Real Madrid asal Argentina Franco Mastantuono. Pemain berusia 18 tahun itu dikabarkan berpeluang meninggalkan Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini.

Namun, kepindahannya hanya akan terjadi dengan status pinjaman. Real Madrid menegaskan tidak akan menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan apa pun.

Kabar tersebut pertama kali disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano. Los Blancos masih menaruh kepercayaan besar terhadap potensi Mastantuono sehingga tidak ingin kehilangan aset berharganya secara permanen.

Dalam dua pekan terakhir, minat terhadap Mastantuono terus berdatangan. Romano mengungkapkan sedikitnya lima klub telah menghubungi Real Madrid untuk mengetahui peluang memboyong pemain muda tersebut. Klub-klub itu berasal dari LaLiga maupun liga-liga top Eropa lainnya.

Meski terbuka untuk melepas sang pemain sementara waktu, manajemen Real Madrid memiliki syarat yang tidak bisa ditawar. Mereka hanya bersedia menerima skema pinjaman murni tanpa opsi ataupun kewajiban pembelian di akhir masa peminjaman.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Madrid masih memasukkan Mastantuono ke dalam proyek jangka panjang klub. Mereka menilai sang gelandang hanya membutuhkan waktu dan kesempatan bermain yang lebih konsisten untuk berkembang.

Real Madrid mendatangkan Mastantuono sekitar setahun lalu dengan nilai transfer yang disebut-sebut mencapai lebih dari 60 juta euro. Nominal tersebut menjadi bukti besarnya kepercayaan klub terhadap bakat pemain yang sebelumnya bersinar bersama River Plate.