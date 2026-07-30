Alvaro Arbeloa Ingin Boyong Gonzalo Garcia ke Fulham, Real Madrid Mulai Bimbang

Fulham menjadikan Gonzalo Garcia sebagai target utama atas permintaan Alvaro Arbeloa. Namun, performa impresif sang striker di pramusim membuat Real Madrid mulai mempertimbangkan untuk mempertahankannya. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan Gonzalo Garcia di Real Madrid kembali menjadi sorotan. Striker muda Los Blancos kini menjadi target utama Fulham, yang tengah membangun proyek baru bersama pelatih Alvaro Arbeloa.
Klub asal London Barat itu dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memboyong Gonzalo. Bahkan, negosiasi disebut sudah mendekati angka yang diinginkan Real Madrid, yakni sekitar €60 juta.
Melansir MARCA, hubungan Arbeloa dengan Gonzalo bukanlah hal baru. Keduanya pernah bekerja sama di akademi Real Madrid, sehingga sang pelatih sangat memahami kualitas dan potensi yang dimiliki penyerang muda tersebut.
Karena itu, Arbeloa menjadikan Gonzalo sebagai fondasi penting dalam proyek yang sedang ia bangun di Craven Cottage.
Fulham juga disebut siap mengeksplorasi berbagai skema transfer untuk mewujudkan kesepakatan, termasuk opsi yang memungkinkan Real Madrid tetap memiliki 50 persen hak ekonomi sang pemain. Formula seperti ini bukan hal asing bagi Los Blancos dalam melepas pemain jebolan akademinya.
Bagi Gonzalo, tawaran Fulham tentu sangat menggoda. Di klub Premier League tersebut, ia berpeluang mendapatkan menit bermain secara reguler sekaligus menjadi salah satu pemain utama.
Situasi itu tentu berbeda dengan di Real Madrid, di mana persaingan di lini depan sangat ketat, terutama dengan keberadaan Kylian Mbappe.
Selain kesempatan tampil lebih banyak, Gonzalo juga dikabarkan akan menerima kontrak bernilai tinggi yang membuat peluang hijrah ke Inggris semakin menarik.
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Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki alasan kuat jika akhirnya memutuskan menjual sang striker.
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