Manchester United Bangkit Kalahkan Atletico Madrid 2-1 pada Laga Pramusim di Stockholm Swedia

JawaPos.com – Manchester United meraih kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid dalam laga pramusim yang berlangsung di Stockholm.

Dilansir dari laman Manchester Evening News pada Minggu (2/8), Hasil tersebut menjadi modal positif bagi The Red Devils untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim kompetisi yang baru. Kemenangan itu juga mengantarkan Manchester United meraih gelar Piala Snapdragon.

Atletico Madrid membuka keunggulan lebih dahulu pada menit kelima melalui gol Arnau Ortiz. Manchester United kemudian meningkatkan intensitas serangan dan hampir menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Amad yang masih mampu digagalkan kiper Jan Oblak.

Meski tertinggal pada awal pertandingan, United terus memberikan tekanan kepada lini pertahanan lawan.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid melakukan sejumlah pergantian pemain yang membuat ritme permainan berubah. Manchester United memanfaatkan situasi tersebut untuk menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Bryan Mbeumo setelah Shea Lacey dilanggar di kotak terlarang.

Tidak lama kemudian, Mbeumo kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Jack Fletcher hasil intersepsi di lini belakang Atletico Madrid.

Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan Manchester United hingga pertandingan berakhir. Kemenangan 2-1 memastikan skuad asuhan mereka menutup laga pramusim dengan hasil memuaskan.