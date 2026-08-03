Juventus Resmi Permanenkan Randal Kolo Muani dari PSG

JawaPos.com - Juventus resmi mempermanenkan penyerang asal Prancis, Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain (PSG) dalam bursa transfer musim panas 2026.

"Setelah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama klub pada paruh kedua musim 2024/25, Randal Kolo Muani kini resmi kembali menjadi pemain Juventus," demikian pernyataan resmi Juventus melalui situs resmi pada Minggu.

PSG juga mengonfirmasi transfer tersebut melalui laman resminya. Juara Liga 1 Prancis itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kolo Muani atas kontribusi sang pemain serta mendoakan kesuksesan di klub barunya.

Meski tidak mengungkap nilai transfer, jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan Juventus membayar biaya tetap sebesar 38 juta euro (sekira Rp720 miliar), ditambah bonus sekira 12 juta euro. Kolo Muani disebut telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031.

Transfer itu menuntaskan proses panjang yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kolo Muani pertama kali bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman pada paruh kedua musim 2024/25.

Saat itu, penyerang berusia 27 tahun tersebut tampil impresif dengan mencetak 10 gol dalam 22 pertandingan, membantu Bianconeri mengamankan posisi empat besar Serie A sekaligus lolos ke Liga Champions.

Sebelum resmi dipermanenkan Juventus, Kolo Muani menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur. Sementara, PSG memutuskan melepas sang striker yang sudah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Luis Enrique.