Arsenal Resmi Rekrut Christos Tzolis dari Club Brugge, Transfer Capai Rp 760 miliar

Arsenal resmi rampungkan transfer Christos Tzolis untuk ganti Trossard. Christos siap saingi di sayap dan tambah kekuatan lini depan. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Arsenal resmi mendatangkan winger asal Yunani, Christos Tzolis, dari Club Brugge pada bursa transfer musim panas 2026. Juara bertahan Premier League itu dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 34 juta poundsterling atau sekitar Rp 760 miliar untuk memboyong pemain berusia 24 tahun tersebut.
Kehadiran Tzolis menambah amunisi baru di lini serang Arsenal setelah klub lebih dulu melepas Leandro Trossard ke Besiktas dengan nilai transfer 15,3 juta poundsterling.
Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, menyambut gembira rampungnya transfer Tzolis. Ia menilai mantan pemain Club Brugge itu memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lini depan The Gunners.
"Kami sangat senang telah merampungkan perekrutan Christos Tzolis. Christos adalah pemain menyerang yang sangat serba bisa. Posisi alaminya berada di sisi kiri, namun ia juga nyaman bermain di berbagai posisi lini depan," kata Berta.
Menurutnya, Tzolis memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik dengan kedua kaki, piawai bermain di ruang antarlini, serta memiliki kualitas teknik yang tinggi.
"Christos telah mencatatkan statistik yang luar biasa dalam hal gol dan assist selama tiga musim terakhir. Ia adalah pemain yang akan meningkatkan kualitas teknis skuad kami, sekaligus membawa energi positif, antusiasme, dan mentalitas yang kuat ke dalam tim."
"Kami yakin Christos akan memberikan kontribusi signifikan bagi klub, dan kami berharap para pendukung akan menikmati aksinya saat mengenakan seragam Arsenal."
Tzolis tampil impresif bersama Club Brugge sepanjang musim 2025/2026.
Ia mencetak 22 gol dan 29 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut membuat Arsenal kepincut merekrutnya sebagai tambahan kekuatan di sektor sayap.
Sebelum bersinar bersama Club Brugge, Tzolis memulai karier profesional di PAOK.
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