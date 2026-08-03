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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 16.02 WIB

Mikel Arteta Pastikan Arsenal Masih Aktif Berburu Pemain Baru Sebelum Dimulainya Musim 2026/27

Mikel Arteta (Flashscore) - Image

Mikel Arteta (Flashscore)

JawaPos.com – Mikel Arteta, menegaskan klub masih akan aktif di bursa transfer sebelum musim 2026/2027 dimulai.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Pernyataan itu disampaikan setelah Arsenal meraih kemenangan 4-1 atas Girona dalam laga pramusim. Arteta memastikan The Gunners tidak akan berdiam diri demi memperkuat skuad untuk mempertahankan gelar Liga Inggris.

Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal memperkirakan akan ada pergerakan transfer dalam beberapa pekan mendatang. Menurutnya, klub memiliki ambisi besar untuk terus meningkatkan kualitas tim di tengah persaingan yang semakin ketat.

Arteta menilai peningkatan kualitas skuad dan persaingan internal menjadi kebutuhan utama menjelang dimulainya musim baru.

Pelatih asal Spanyol tersebut menolak memberikan komentar terkait rumor ketertarikan Arsenal terhadap Bruno Guimarães dari Newcastle United maupun Vinícius Júnior dari Real Madrid.

Namun, Arteta juga menegaskan bahwa klub akan terus mencari pemain yang mampu menambah kekuatan tim. Arsenal juga berupaya melengkapi sektor yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas.

Sejauh ini Arsenal telah mendatangkan Illan Meslier, Christos Tzolis, serta mempermanenkan status Piero Hincapié setelah musim lalu berstatus pemain pinjaman. Aktivitas transfer tersebut diyakini belum berakhir mengingat Arteta masih mengharapkan tambahan pemain baru.

Arsenal dijadwalkan memulai perjuangan mempertahankan gelar Liga Inggris dengan menghadapi Coventry City pada 21 Agustus.

Editor: Novia Tri Astuti
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