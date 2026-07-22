Resmi Jadi Pemain Baru Chelsea, Morgan Rogersa Sebut Tak Sabar Ingin Bermain

Morgan Rogers resmi memperkuat Chelsea. (Instagram Morgan Rogers)
JawaPos.com- Chelsea berhasil merekrut Morgan Rogers untuk memperkuat skuadnya musim 2026/2027. Dia didatangkan dari Aston Villa dengan biaya transfer GBP 117 juta atau sekitar Rp2,8 triliun.
Sebagai pemain muda potensial, Chelsea tidak ragu memberikan kontrak panjang. Morgan Rogers dipastikan bertahan di Stamford Bridge hingga tujuh tahun ke depan, atau sampai 2033.
Morgan Rogers mengaku sangat gembira bisa bermain untuk Chelsea musim depan. Dia bilang tim barunya itu adalah klub terbesar di London yang dikaguminya sejak kecil.
"Saya sangat gembira. Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London dan klub yang selalu saya kagumi sejak kecil," kata Morgan Rogers yang dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (22/7).
Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru dan proyek klub yang jelas membuat Rogers tertarik bergabung. Pemain 23 tahun itu juga tak sabar untuk segera bermain.
"Saya sangat antusias dengan proyek bersama manajer baru, para pemain yang kami miliki, dan arah klub ke depan. Itulah mengapa saya di sini dan saya tidak sabar untuk segera memulai," pungkas Morgan Rogers.
Performa Morgan Rogers bersama Aston Villa dan Timnas Inggris sangat impresif.
Musim 2025/2026, Morgan Rogers tampil sangat baik bersama Aston Villa. Melansir Transfermarkt, dia berhasil mengoleksi 14 gol dan 12 assist di semua kompetisi.
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