Arsenal Bungkam Girona 4-1 dalam Laga Pramusim Lewat Penampilan Gemilang Max Dowman

JawaPos.com – Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Girona dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadion Montilivi, Catalonia.

Dilansir dari laman Sky Sports pada Minggu (2/8), Tim asuhan Mikel Arteta tampil dominan sepanjang pertandingan dengan memanfaatkan efektivitas serangan sejak babak pertama.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Arsenal sebelum melanjutkan rangkaian pramusim berikutnya.

Max Dowman menjadi bintang kemenangan Arsenal setelah mencetak satu gol dan satu assist pada pertandingan tersebut. Pemain berusia 16 tahun itu membuka peluang gol melalui umpan matang kepada Kai Havertz sebelum akhirnya mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan keras dari luar kotak penalti.

Christos Tzolis yang menjalani debut bersama Arsenal juga turut menyumbang satu gol untuk menggandakan keunggulan timnya.

Girona sempat memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Arnau Martínez pada awal babak kedua.

Namun, Arsenal langsung merespons dengan gol Dowman sebelum Gabriel Jesus memastikan kemenangan melalui gol keempat setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah. Pergantian sejumlah pemain tidak mengurangi dominasi Arsenal hingga peluit akhir dibunyikan.