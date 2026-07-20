Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Bungkam saat Tiba di Markas KPK

JawaPos.com - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam (20/7). Kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu digelandang tim penindakan KPK, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayahnya pada Senin pagi.

Lalu Ahmad Zaini terlihat mengenakan masker dengan topi dikepalanya saat memasuki loby gedung KPK, Jakarta. Lalu tiba di markas KPK sekitar pukul 21.58 WIB.

Lalu memilih bungkam saat awak media memberondong sejumlah pertanyaan kepadanya. Lalu Ahmad Zaini langsung menjalani pemeriksaan lanjutan, sebelum KPK menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Bupati Lalu Ahmad Zaini diamankan di rumah dinas, pada Senin pagi usai melakukan nonton bareng (nobar) final piala dunia 2026, di halaman kantor Bupati Lombok Barat.

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"Yang pasti bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).

Dalam tangkap tangan itu, lanjut Budi, KPK mengamankan total 19 orang, termasuk Bupati. Mereka diamankan di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, KPK hanya membawa tujuh orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta.

Tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai yang diduga menjadi bukti kuat terkait adanya penyalahgunaan kewenangan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini," ucapnya.