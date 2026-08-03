Kemenangan Meyakinkan Arsenal atas Girona, Dowman Curi Perhatian!

JawaPos.com - Arsenal memulai rangkaian laga pramusim di hadapan pendukungnya dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Girona, Sabtu. Sorotan utama pertandingan jatuh kepada wonderkid berusia 16 tahun, Max Dowman, yang tampil luar biasa dengan mencetak satu gol dan menyumbang satu assist.

Setelah menjalani musim 2025/26 yang impresif, Dowman kembali menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan milik The Gunners. Permainannya bahkan terlihat beberapa level di atas mayoritas pemain Girona.

Melansir ESPN, kontribusi pertamanya hadir pada menit ke-16. Dowman memperlihatkan kemampuan individu yang luar biasa dengan melewati Lass Kourouma dan Álex Moreno sebelum mengirim umpan terobosan matang kepada Kai Havertz.

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Penyerang asal Jerman itu dengan tenang menaklukkan Paulo Gazzaniga dalam situasi satu lawan satu untuk membawa Arsenal unggul 1-0.

Keunggulan Arsenal bertambah pada menit ke-30 melalui rekrutan anyar Christos Tzolis. Winger yang didatangkan dari Club Brugge dengan nilai transfer sekitar £34 juta menerima umpan dari Riccardo Calafiori, lalu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan yang membentur Alejandro Francés dan bersarang ke gawang Girona.

Girona sempat memperkecil ketertinggalan lima menit setelah jeda. Arnau Martínez menebus kesalahan sebelumnya dengan menyundul sepak pojok Kim Min-Su untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Namun, harapan tim tamu hanya bertahan beberapa menit. Dowman kembali menjadi pembeda pada menit ke-53.

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Berawal dari umpan terobosan Myles Lewis-Skelly, pemain muda Inggris itu menusuk ke area tengah sebelum melepaskan tembakan rendah dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan Gazzaniga.

Girona sempat memprotes gol tersebut karena merasa Alex Moreno dilanggar dalam proses terjadinya gol, tetapi wasit Marta Huerta de Aza tetap mengesahkan gol tersebut.

Hanya dua menit berselang, Arsenal menambah penderitaan Girona. Kesalahan tim tamu saat membangun serangan dimanfaatkan Ben White untuk merebut bola, yang kemudian mengarah kepada Gabriel Jesus. Penyerang Brasil itu tanpa kesulitan menuntaskan peluang untuk memastikan kemenangan telak 4-1 bagi The Gunners.