Mikel Arteta Tegaskan Arsenal akan Agresif di Bursa Transfer Demi Pertahankan Gelar Juara

JawaPos.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menegaskan klubnya akan bergerak agresif pada bursa transfer musim panas 2026 demi mempertahankan gelar Liga Inggris.

"Kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan karena kami ingin menjadi lebih baik seperti klub-klub lainnya. Kami tidak akan diam dan kami sangat ambisius dengan apa yang ingin kami lakukan," kata Arteta melalui situs resmi klub, pada Minggu.

Pelatih asal Spanyol itu menyebut The Gunners memiliki ambisi besar untuk terus berkembang menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Sejauh ini Arsenal telah mendatangkan dua pemain baru, yakni Christos Tzolis dan Illan Meslier. Klub London Utara itu juga mengaktifkan opsi pembelian permanen bek Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen setelah tampil impresif selama masa peminjaman musim lalu.

Di sisi lain, Arsenal juga ditinggal sejumlah pemain pada bursa transfer kali ini. Leandro Trossard dan Jakub Kiwior telah hengkang, sedangkan Christian Norgaard dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Everton. Bek muda Myles Lewis-Skelly juga disebut masuk radar Manchester United.

Meski enggan membahas target transfer secara spesifik, Arteta memastikan Arsenal masih akan aktif di pasar pemain. Sejumlah nama besar seperti kapten Newcastle United Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, hingga Vinicius Junior belakangan santer dikaitkan dengan The Gunners.

Arteta menilai tambahan pemain baru berarti penting agar timnya mampu mempertahankan daya saing pada musim 2026/27.