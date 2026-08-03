Gol Endrick Warnai Hasil Imbang Real Madrid Kontra Fiorentina dalam Laga Pramusim Era José Mourinho

Endrick (Bein Sports)
JawaPos.com – Endrick tampil mengesankan saat kembali memperkuat Real Madrid dalam laga pramusim melawan Fiorentina.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Penyerang muda asal Brasil itu mencetak satu gol saat pertandingan berakhir imbang 2-2.
Penampilannya menjadi salah satu sorotan pada pertandingan persahabatan pertama Real Madrid di bawah kepemimpinan José Mourinho.
Endrick membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-12 setelah memanfaatkan umpan Álvaro Carreras. Dengan kontrol bola yang tenang di dalam kotak penalti, ia berhasil menaklukkan kiper David de Gea.
Alexis Ciria kemudian menggandakan keunggulan Real Madrid sebelum Fiorentina memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum.
Pada babak kedua, Fiorentina berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Moise Kean sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-2.
Endrick tampil selama lebih dari 70 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Carlos Espí.
Kontribusinya sepanjang pertandingan menunjukkan perkembangan positif setelah kembali bergabung dengan skuad utama Real Madrid.
Seusai pertandingan, José Mourinho memberikan apresiasi atas penampilan Endrick.
Pelatih asal Portugal itu menilai sang penyerang menunjukkan kerja keras dan komitmen tinggi meski baru beberapa hari kembali menjalani latihan bersama tim.
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