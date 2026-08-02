Arsenal Siap Langgar Struktur Gaji Demi Vinícius Jr Jika Negosiasi dengan Real Madrid Gagal

Vinicius Jr. (Bein Sports)
JawaPos.com – Arsenal dilaporkan siap mengambil langkah besar untuk mendatangkan Vinícius Jr. apabila negosiasi kontrak sang pemain dengan Real Madrid tidak mencapai kesepakatan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Klub asal London tersebut disebut bersedia mengubah struktur gaji yang selama ini diterapkan demi merealisasikan transfer tersebut.
Langkah itu menunjukkan keseriusan Arsenal untuk mendapatkan salah satu pemain sayap terbaik dunia.
Vinícius Jr. saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dikabarkan masih berlangsung, tetapi belum menemukan titik temu karena adanya perbedaan dalam tuntutan finansial.
Situasi tersebut membuat Arsenal terus memantau perkembangan negosiasi antara kedua belah pihak.
Laporan menyebutkan bahwa Vinícius Jr. menginginkan paket kompensasi senilai sekitar EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar per tahun. Nilai tersebut mencakup gaji pokok, bonus performa, serta bonus penandatanganan kontrak baru.
Besarnya tuntutan itu disebut berkaitan dengan perbandingan nilai kontrak yang diterima rekan setimnya, Kylian Mbappé.
Meski belum ada pembicaraan resmi mengenai persyaratan pribadi dengan Arsenal, proses tersebut diyakini tidak akan menjadi kendala apabila Vinícius Jr. memutuskan meninggalkan Real Madrid. Untuk saat ini, Arsenal memilih menunggu hasil akhir negosiasi kontrak sang pemain bersama klub asal Spanyol tersebut.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa