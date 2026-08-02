Arsenal Siap Langgar Struktur Gaji Demi Vinícius Jr Jika Negosiasi dengan Real Madrid Gagal

JawaPos.com – Arsenal dilaporkan siap mengambil langkah besar untuk mendatangkan Vinícius Jr. apabila negosiasi kontrak sang pemain dengan Real Madrid tidak mencapai kesepakatan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Klub asal London tersebut disebut bersedia mengubah struktur gaji yang selama ini diterapkan demi merealisasikan transfer tersebut.

Langkah itu menunjukkan keseriusan Arsenal untuk mendapatkan salah satu pemain sayap terbaik dunia.

Vinícius Jr. saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dikabarkan masih berlangsung, tetapi belum menemukan titik temu karena adanya perbedaan dalam tuntutan finansial.

Situasi tersebut membuat Arsenal terus memantau perkembangan negosiasi antara kedua belah pihak.

Laporan menyebutkan bahwa Vinícius Jr. menginginkan paket kompensasi senilai sekitar EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar per tahun. Nilai tersebut mencakup gaji pokok, bonus performa, serta bonus penandatanganan kontrak baru.

Besarnya tuntutan itu disebut berkaitan dengan perbandingan nilai kontrak yang diterima rekan setimnya, Kylian Mbappé.