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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 01.01 WIB

Arsenal Siap Langgar Struktur Gaji Demi Datangkan Vinícius Jr Jika Negosiasi dengan Real Madrid Gaga

Vinicius Jr. (Bein Sports) - Image

Vinicius Jr. (Bein Sports)

JawaPos.com – Arsenal dilaporkan siap mengambil langkah besar untuk mendatangkan Vinícius Jr. apabila negosiasi kontrak sang pemain dengan Real Madrid tidak mencapai kesepakatan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Klub asal London tersebut disebut bersedia mengubah struktur gaji yang selama ini diterapkan demi merealisasikan transfer tersebut.

Langkah itu menunjukkan keseriusan Arsenal untuk mendapatkan salah satu pemain sayap terbaik dunia.

Vinícius Jr. saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dikabarkan masih berlangsung, tetapi belum menemukan titik temu karena adanya perbedaan dalam tuntutan finansial.

Situasi tersebut membuat Arsenal terus memantau perkembangan negosiasi antara kedua belah pihak.

Laporan menyebutkan bahwa Vinícius Jr. menginginkan paket kompensasi senilai sekitar EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar per tahun. Nilai tersebut mencakup gaji pokok, bonus performa, serta bonus penandatanganan kontrak baru.

Besarnya tuntutan itu disebut berkaitan dengan perbandingan nilai kontrak yang diterima rekan setimnya, Kylian Mbappé.

Meski belum ada pembicaraan resmi mengenai persyaratan pribadi dengan Arsenal, proses tersebut diyakini tidak akan menjadi kendala apabila Vinícius Jr. memutuskan meninggalkan Real Madrid. Untuk saat ini, Arsenal memilih menunggu hasil akhir negosiasi kontrak sang pemain bersama klub asal Spanyol tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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