Marc-Andre ter Stegen Segera Gabung Ajax, Tinggal Rampungkan Proses Administrasi

Marc-Andre ter Stegen terbang ke Amsterdam untuk merampungkan proses peminjaman ke Ajax hingga Juni 2027.(Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
JawaPos.com - Marc-Andre ter Stegen segera memulai petualangan baru bersama Ajax Amsterdam. Meski kesepakatan resmi belum tercapai, kiper FC Barcelona itu telah terbang ke Amsterdam, Jumat (31/7). Dia bakal menuntaskan proses peminjaman selama satu musim.
Seperti dilaporkan Diario SPORT, Ter Stegen telah berangkat dari Birmingham setelah mendapat izin meninggalkan pemusatan latihan Barcelona di Saint George's Park. Namun, dia belum bisa langsung menjalani latihan bersama Ajax.
Sebab, kiper 34 tahun itu harus menyelesaikan sejumlah dokumen dan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak. "Masih belum semuanya selesai," ujar Ter Stegen dikutip dari Diario SPORT sebelum bertolak ke Amsterdam.
Barcelona dan Ajax sebenarnya sudah mencapai kesepakatan secara prinsip. Ter Stegen akan dipinjamkan hingga Juni 2027 tanpa opsi pembelian. Namun, masalah gaji sempat membuat negosiasi berlangsung alot.
Barca tidak mau menambah beban gaji karena terbentur aturan Financial Fair Play (FFP). Sementara itu, Ajax juga enggan menanggung porsi gaji yang terlalu besar. Perbedaan aturan pajak antara Spanyol dan Belanda turut membuat situasi bertambah rumit.
Meski begitu, pihak Barcelona memastikan tidak ada masalah besar yang bisa menggagalkan kepindahan tersebut. Ajax dan Ter Stegen hanya perlu menyelesaikan tahapan administratif sebelum kontrak resmi ditandatangani dalam beberapa hari ke depan.
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